Le quartier des métiers Centre commercial Quartier Libre, 23 février 2023, Lescar .

Le quartier des métiers

180 Boulevard de l’Europe Centre commercial Quartier Libre Lescar Pyrenees-Atlantiques Centre commercial Quartier Libre 180 Boulevard de l’Europe

2023-02-23 – 2023-02-23

Centre commercial Quartier Libre 180 Boulevard de l’Europe

Lescar

Pyrenees-Atlantiques

EUR 0 0 L’occasion de mettre en relation demandeurs d’emploi et professionnels du territoire.

La mairie de Lescar renouvelle cette année l’opération « Quartier des métiers », en collaboration avec Pôle Emploi et le centre commercial Quartier Libre Pau-Lescar.

L’objectif ? Mettre en relation les demandeurs d’emploi et les professionnels du territoire dans différents secteur d’activité.

Près de 80 acteurs du territoire (entreprises et centres de formation notamment) seront présents aux côté de Pôle Emploi, la Mission Locale et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, répartis en 12 pôles : Energies, Agriculture, Commerce, Transports, Insertion, Emploi, Santé, Sécurité, Industrie, Restauration, Banque / Assurance et Bâtiment.

L’occasion de mettre en relation demandeurs d’emploi et professionnels du territoire.

La mairie de Lescar renouvelle cette année l’opération « Quartier des métiers », en collaboration avec Pôle Emploi et le centre commercial Quartier Libre Pau-Lescar.

L’objectif ? Mettre en relation les demandeurs d’emploi et les professionnels du territoire dans différents secteur d’activité.

Près de 80 acteurs du territoire (entreprises et centres de formation notamment) seront présents aux côté de Pôle Emploi, la Mission Locale et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, répartis en 12 pôles : Energies, Agriculture, Commerce, Transports, Insertion, Emploi, Santé, Sécurité, Industrie, Restauration, Banque / Assurance et Bâtiment.

+33 5 59 81 57 00

mairie de lescar

Centre commercial Quartier Libre 180 Boulevard de l’Europe Lescar

dernière mise à jour : 2023-02-02 par