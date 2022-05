Le quartier des Chantiers d’hier à aujourd’hui Office de Tourisme de Versailles

Le quartier des Chantiers d’hier à aujourd’hui Office de Tourisme de Versailles, 3 juin 2022, . Le quartier des Chantiers d’hier à aujourd’hui

Office de Tourisme de Versailles, le vendredi 3 juin à 17:00

D’abord dans l’ombre du château de Versailles, auquel il fournissait l’eau des étangs Gobert, le quartier des Chantiers est devenu un des plus gros pôles d’échanges de l’ouest parisien, avec sa célèbre gare des années 1930, classée Monument historique, et dont l’environnement a été profondément modifié ces dernières années. Son activité industrieuse est encore illustrée par les Moulins Chaudé, près desquels la paisible église Sainte-Elisabeth rappelle silencieusement le souvenir de la soeur de Louis XVI… Découvrez tous les aspects d’un quartier historique en pleine transformation ! Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T17:00:00 2022-06-03T18:30:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles lieuville Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//