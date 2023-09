Découverte du Quartier des Arts du Vieux-Tours Le Quartier des Arts Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Dans le cadre des ces journées du Patrimoine, la plupart des ateliers ouvriront leurs portes, mais pas tous !

Le Quartier des Arts Rue du Grand-Marché Tours 37000 Vieux Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Le Quartier des Arts est une association créée en 2014 visant à réunir artistes et artisans du quartier historique du Vieux-Tours. Le Quartier des Arts est également un collectif de 25 acteurs des métiers de l'art : artistes, artisans, galeristes, peintres, graphistes, sculpteurs, céramistes, ébénistes, luthiers, restaurateur de tableaux…souvent installés dans d'anciennes maisons à l'architecture remarquable. Le Quartier des arts est enfin un parcours, un circuit balisé, permettant aux touristes et aux Tourangeaux de venir découvrir les ateliers des artistes, avoir-faire traditionnels, secrets de fabrication des artisans, trouvailles des galeristes. Une déambulation au cœur du Vieux-Tours, entre monuments historiques et métiers d'art. Quartier piétons ( parkings à proximité: Halles, Victoire, Quai de Loire…)

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

