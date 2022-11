Le quartier de Daumesnil et de la porte Dorée Catégorie d’évènement: île de France

Le quartier de Daumesnil et de la porte Dorée, 16 novembre 2022, . Le mardi 06 décembre 2022

de 14h00 à 16h00

. payant Tarif 12 € par personne Visitez le 12e arrondissement de Paris, de la place Félix Eboué, anciennement Daumesnil, au Palais de la Porte Dorée à travers cette balade commentée par Bruno Granozio. Cette balade, qui commence à la « fontaine aux lions » de Gabriel Davioud, fait découvrir l’étonnante église du Saint-Esprit, bâtie en béton armé, dans le cadre des Chantiers du Cardinal, et décorée par de grands artistes des années Vingt et Trente (Maurice Denis, Georges Desvallières, Carlo Sarrabezolles, …). Cet édifice est surprenant tant par son aspect architectural, visible depuis différents points de vue du quartier, que par sa décoration intérieure unique en son genre. Le parcours de la visite vous emmène dans les méandres du 12 arrondissement, à la rencontre de la Petite Ceinture, de l’histoire des logements sociaux et des différentes anecdotes liées à ce quartier de Paris. La promenade se termine devant le Palais de la Porte Dorée (aujourd’hui Cité nationale de l’histoire de l’immigration) élevé lors de l’Exposition coloniale de 1931 dont on découvre l’étonnante frise sculptée de la façade (par Alfred Janniot) et l’imposante fresque du forum. Pour finir, le Monument au commandant Marchand permet d’évoquer une histoire fortement méconnue et très surprenante : la crise de Fachoda qui a failli déclencher un conflit avec le Royaume Uni. Le point de rendez-vous vous sera communiqué à la confirmation de votre réservation. Découvrez les autres visites guidées par Bruno Granozio (gare du Nord, Parc de Bercy, autour de la BNF, Gare Montparnasse, Gare de Lyon …). Contact : https://exploreparis.com/fr/191-visite-du-quartier-de-daumesnil-et-de-la-porte-doree.html https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://exploreparis.com/fr/191-visite-du-quartier-de-daumesnil-et-de-la-porte-doree.html

©Val-de-Marne tourisme et loisirs Porte dorée

