Le quartier de Clagny, de la Montespan à Auguste Perret Office de Tourisme de Versailles

Le quartier de Clagny, de la Montespan à Auguste Perret Office de Tourisme de Versailles, 15 avril 2022, . Le quartier de Clagny, de la Montespan à Auguste Perret

Office de Tourisme de Versailles, le vendredi 15 avril à 17:00

Maisons en pierres meulières et à décor de céramique dans le goût Art Nouveau, synagogue, maisons Art Déco remarquables, comme la villa Cassandre due à Auguste Perret ou les villas créées par André Lurçat, église Jeanne d’Arc… Découvrez un autre aspect de la ville de Versailles ! Qui se souvient du château de Madame de Montespan à Versailles ? Le palais et le parc de l’orgueilleuse maîtresse de Louis XIV a laissé place à partir du 19e siècle à un quartier rempli d’architect… Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T17:00:00 2022-04-15T18:30:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles lieuville Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//