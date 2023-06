Le bas-Cenon : une traversée des quartiers anciens au fil de l’eau, du Captaou aux prairies Le quartier ancien du bas-Cenon Cenon, 16 septembre 2023, Cenon.

Le bas-Cenon : une traversée des quartiers anciens au fil de l’eau, du Captaou aux prairies Samedi 16 septembre, 10h00 Le quartier ancien du bas-Cenon Gratuit. Entrée libre.

Du nord au sud, aux pieds du coteau de Cenon ; une balade est proposée dans le bas-Cenon.

Pour comprendre une partie de l’histoire de Cenon, l’étude de la partie située en bas du coteau éclaire l’évolution agricole et urbaine de la commune. Le service de l’architecture et du patrimoine urbain en projet, en lien avec l’étude de recensement et d’inventaire du patrimoine bâti et paysager, propose un parcours pédestre sur les traces de l’histoire de cette partie de la rive droite, aujourd’hui au cœur d’enjeux patrimoniaux. C’est l’occasion de montrer l’évolution des quartiers qui se développent autour de Bordeaux, port de la Lune, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2007.

Depuis la station de tram, Cenon-gare, nous déambulerons entre le nord et le sud de l’avenue Jean-Jaurès, entre mutations urbaines concentrées autour de cet axe et patrimoine naturel formé par l’abondante végétation du coteau.

Nous découvrirons les tissus urbains anciens jouxtant le quartier de Bordeaux-Bastide, compacts et resserrés. Mais aussi les ensembles pavillonnaire maillant l’espace entre le boulevard Joliot-Curie et le coteau. Ces lotissements sont marqués par leurs jardins plus ou moins grands au paysage urbain ordinaire et domestique. Nous partagerons notre étude sur ce quartier où l’architecture bâtie, en continue et discontinue, de faible hauteur, nous offre de nombreuses vues sur les jardins privatifs qui apportent respiration au paysage urbain du bas-Cenon.

Le quartier ancien du bas-Cenon Arrêt du tram A – Cenon-gare, 60 avenue Jean-Jaurès, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 16 62 https://www.bordeaux-metropole.fr/ Ici sillonnait l’estey du Captaou, entretenu pour faire aller et venir de petits navires depuis la Garonne. Sa canalisation, au début des années 1950, marque à la fois la fin de l’agriculture et le développement de l’urbanisation. Arrêt tram A – Cenon-gare.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©fonds_guithon-bonnet40_Archives Municipales Cenon