Saint-Céré Réparer et boire un café ! Le Quart-Lieu Saint-Céré, 20 octobre 2023, Saint-Céré. Réparer et boire un café ! Vendredi 20 octobre, 10h00 Le Quart-Lieu Dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation, le FabLab du Quart Lieu ouvre ses portes pour vous aider à réparer vos petits objets en panne. Nous pourrons également vous aider à réparer une pièce cassée ou réparer un trou dans un vêtement !

Un moment de partage de connaissance et d’expérience autour d’un café.

Durant cette journée, nous tenterons de vous aider à réparer vos objets, nous ne le ferons pas pour vous mais avec vous et il arrive parfois que le problème soit trop complexe et que nous ne puissions pas vous aider mais on aura le mérite d'avoir essayé ! Le Quart-Lieu 4 avenue Charles Bourseul 46400 Saint-Céré

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T16:00:00+02:00

