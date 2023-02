Le quart d’heure “Métamorphoses”. Présentation des travaux Grande Rue Chaudenay-le-Château Chaudenay-le-Château Catégories d’Évènement: Chaudenay-le-Château

Cote-d’Or Chaudenay-le-Château EUR Le quart d’heure “Métamorphoses” à la suite de la dernière visite de la journée (16H00 en mai et juin et de septembre à décembre et 17H00 en juillet et août)

Chaque jour un projet de travaux différent est présenté aux visiteurs: châtelet d’entrée, nouvel accueil, belvédère… Cette visite sera personnalisée en fonction de l’actualité des chantiers. +33 3 80 49 19 17 Grande Rue Château de Châteauneuf Chaudenay-le-Château

