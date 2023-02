Le Quart d’Heure des Tout-Petits à la Médiathèque Médiathèque du Grand Cahors Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

2021-11-06 11:00:00 – 2021-11-06 12:00:00

Lot Rendez-vous à l’espace des tout-petits au 2ème étage.

(de septembre à juin) Place à l’imaginaire !

Pour les enfants dès 9 mois et jusqu’à 6 ans. Les tout-petits comme les plus grands se laissent bercer par la magie des mots et des images. @Médiathèque

