Le quart d’heure de lecture plan d’eau Civaux Catégories d’Évènement: Civaux

Vienne

Le quart d’heure de lecture plan d’eau, 10 mars 2023, Civaux . Le quart d’heure de lecture CIVAUX plan d’eau Civaux Vienne plan d’eau CIVAUX

2023-03-10 10:00:00 – 2023-03-10 10:30:00

plan d’eau CIVAUX

Civaux

Vienne Ce jour-là, nous vous invitons à arrêter vos activités, pour lire un livre de votre choix pendant quinze minutes au moins.

Rejoignez-nous au plan d’eau à 10h !

Vous pouvez aussi rester là où vous êtes et vous accorder un quart d’heure de lecture !

Avec les élèves de l’école.

En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes Une action nationale pour la promotion de la lecture dans son quotidien CNL

plan d’eau CIVAUX Civaux

dernière mise à jour : 2023-02-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu Civaux Adresse Civaux Vienne plan d'eau CIVAUX Ville Civaux lieuville plan d'eau CIVAUX Civaux Departement Vienne

Civaux Civaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civaux /

Le quart d’heure de lecture plan d’eau 2023-03-10 was last modified: by Le quart d’heure de lecture plan d’eau Civaux 10 mars 2023 CIVAUX plan d'eau Civaux Vienne plan d'eau Civaux vienne

Civaux Vienne