Jeudi 10 mars de 10h à 10h15, la lecture sera mise à l'honneur dans toute la France ! (https://centrenationaldulivre.fr/quartdheurelecture) – entrée gratuite

Déclarée grande cause nationale, la ville de Périgueux a souhaité promouvoir cette action en proposant au public un quart d’heure de lecture à voix haute, animé par des membres de la médiathèque Pierre Fanlac. Ils viendront à la rencontre du public du MAAP, pour un moment privilégié de lecture.

Leurs choix de lecture seront en lien avec l’actualité de la ville et en particulier le mois des droits des femmes à Périgueux. Jeudi 10 mars de 10h à 10h15, la lecture sera mise à l’honneur dans toute la France ! (https://centrenationaldulivre.fr/quartdheurelecture)

Déclarée grande cause nationale, la ville de Périgueux a souhaité promouvoir cette action en proposant au public un quart d’heure de lecture à voix haute, animé par des membres de la médiathèque Pierre Fanlac. Ils viendront à la rencontre du public du MAAP, pour un moment privilégié de lecture.

Leurs choix de lecture seront en lien avec l’actualité de la ville et en particulier le mois des droits des femmes à Périgueux. ©maap

