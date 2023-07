Bonobo • Cie Fracas Le Quarante Laval, 10 mars 2024, Laval.

Bonobo • Cie Fracas Dimanche 10 mars 2024, 17h00 Le Quarante 6€ · 9€

Au beau milieu d’une vaste et luxuriante forêt, un enfant sauvage vit en parfaite harmonie avec la nature. Son meilleur ami ? Un petit singe bonobo, libre et spontané, avec qui il semble avoir toujours vécu. Ce petit paradis sur terre est leur royaume : ils l’arpentent en toute liberté, en connaissent chaque recoin par cœur. Jusqu’au jour où…

Formidable alchimie artistique que celle qui unit ici les dessins originaux d’Alfred (récompensé du Fauve d’or à Angoulême) et la musique jouée live de Sébastien Capazza, naviguant entre guitares, saxophones, gongs et percussions. Sans texte ni chant, laissant libre cours aux imaginaires, ce voyage graphique et musical est aussi joliment inattendu que propice à la rêverie.

