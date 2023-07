Le Déclin des ombres • Cie Les Yeux creux Le Quarante Laval, 5 novembre 2023, Laval.

Le Déclin des ombres • Cie Les Yeux creux Dimanche 5 novembre, 11h00, 16h00 Le Quarante 6€ · 9€

L’histoire contée ici se situe entre le moment où on appuie sur la lumière et celui où elle s’allume. Durant ce court laps de temps entre obscurité et lumière se construit tout un monde. Un monde mythologique, créé par des dieux névrosés, où des dynasties de seigneurs se disputent le pouvoir de la lumière.

Réunir théâtre d’ombres et musique live, voici la singularité de ce spectacle à la grande beauté plastique, inspiré aussi bien par le cinéma d’animation que par la BD ou les mythologies grecques et nordiques. Le manipulateur, lumières et silhouettes en main, joue du clair et de l’obscur pour faire vivre à l’écran ses dessins délicatement ciselés. Accompagné par les instruments et machines électroniques du musicien, il nous emporte dans une merveilleuse épopée dessinée.

Le Quarante 40 rue du Britais, 53000 Laval Laval 53000 Bel-Air-Beauregard Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T11:00:00+01:00 – 2023-11-05T12:00:00+01:00

2023-11-05T16:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00

Le Théâtre Laval

DR