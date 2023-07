[ Bon vivant ! ] Récital de piano : Giorgi Iuldashevi (Géorgie) Le Quarante Laval Catégories d’Évènement: Laval

[ Bon vivant ! ] Récital de piano : Giorgi Iuldashevi (Géorgie)

Samedi 14 octobre, 20h30
Le Quarante
6€ · 9€ – sur réservation

Ce récital de piano sera l'occasion d'apprécier une nouvelle fois sa musicalité sensible et sa technique virtuose sur des œuvres de Scarlatti, Ravel ou Beethoven.

Le Quarante
40 rue du Britais, 53000 Laval
Laval 53000 Bel-Air-Beauregard
Mayenne
Pays de la Loire

