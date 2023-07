Track • Cie La Boîte à sel Le Quarante Laval, 11 octobre 2023, Laval.

Track • Cie La Boîte à sel Mercredi 11 octobre, 18h00 Le Quarante 6€ · 9€

Le public prend place autour d’un grand circuit ferroviaire. Avec comme chef de gare et “chef d’orchestre” un interprète beatboxer : Laurent Duprat, dit L.O.S. De sa voix utilisée comme boîte à rythmes, il crée des boucles qui mettent les petits trains en mouvement, embarquant à leur bord de petits modules de sons enregistrés. Signalisations, passages à niveau et barrières deviennent alors les métronomes hors norme d’une incroyable chorégraphie sur rails.

Explorant les nouvelles pistes technologiques du théâtre d’objets sonores et connectés, l’aventure ferroviaire et musicale de Track est une bulle de poésie au cœur d’un monde miniature. Un bijou échappé d’un rêve d’enfant, conçu pour les plus jeunes par Céline Garnavault, mais qui émerveillera aussi les grands !

Le Quarante 40 rue du Britais, 53000 Laval Laval 53000 Bel-Air-Beauregard Mayenne Pays de la Loire

