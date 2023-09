SEMAINE DU GOÛT 2023 : CONCOURS DE SOUPES Le Quai Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 20 octobre 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Dans le cadre de la 34ème édition de la semaine du goût, l’Office de Tourisme organise cette année encore le traditionnel concours de soupes vendredi 20 octobre sur le quai du village ! Venez nombreux pour déguster les délicieuses soupes concoctées p….

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Le Quai

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



As part of the 34th edition of Taste Week, the Tourist Office is once again organizing the traditional soup competition on Friday October 20 on the village quay! Come one, come all to taste the delicious soups concocted by…

En el marco de la 34ª Semana del Gusto, la Oficina de Turismo organiza de nuevo el tradicional concurso de sopas el viernes 20 de octubre en el muelle del pueblo Vengan todos a degustar las deliciosas sopas…

Im Rahmen der 34. Ausgabe der Geschmackswoche organisiert das Fremdenverkehrsamt auch dieses Jahr wieder den traditionellen Suppenwettbewerb am Freitag, den 20. Oktober, auf dem Kai des Dorfes! Kommen Sie zahlreich, um die köstlichen Suppen zu probieren, die von p…

Mise à jour le 2023-09-20 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère