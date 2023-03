DANSE – MILONGA DES POISSONS LE QUAI Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle . On dansera uniquement sur des tangos issus d’une pêche en haute mer qui seront cuisinés par Xavier.

Ce n’est pas une blague. Les boissons et petit snacking sont inclus dans le prix d’entrée. http://festival.abrazo-tango.fr/ ABRAZO TANGO

