Le Quai des Arts Quai de la République Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne

Le Quai des Arts Quai de la République, 10 septembre 2023, Auxerre . Le Quai des Arts Bords de l’Yonne Quai de la République Auxerre Yonne Quai de la République Bords de l’Yonne

2023-09-10 – 2023-09-10

Quai de la République Bords de l’Yonne

Auxerre

Yonne EUR À l’initiative de l’Association LES 4’ARTS, peintres, sculpteurs, photographes et autres créateurs d’arts plastiques exposeront leurs œuvres. Le public pourra voter pour « l’ÉTÉ des ARTISTES » sur le thème des bords d’eau à Auxerre. Le « QUAI DES ARTS » attend une quarantaine d’artistes et fera son inauguration à midi. Annulation en cas de pluie. +33 3 86 52 06 19 Quai de la République Bords de l’Yonne Auxerre

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Auxerre Yonne Quai de la République Bords de l'Yonne Ville Auxerre Departement Yonne Lieu Ville Quai de la République Bords de l'Yonne Auxerre

Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre /

Le Quai des Arts Quai de la République 2023-09-10 was last modified: by Le Quai des Arts Quai de la République Auxerre 10 septembre 2023 Bords de l'Yonne Quai de la République Auxerre Yonne Quai de la République Auxerre Yonne

Auxerre Yonne