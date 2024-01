Marc-Antoine Le Bret : SOLO LE QUAI DES ARTS Argentan, 27 février 2024, Argentan.

Dans ce nouveau spectacle, toujours seul sur scène, Marc-Antoine Le Bret jongle entre une centaine d’imitations et de sketchs dépeignant ce que pourrait être l’an 2040. Que ce soit d’un point de vue politique ou médiatique, il envisage les changements sociétaux et climatiques les plus farfelus ! C’est un petit peu le spectacle d’après la fin du monde, mais avant la fin du monde, et surtout, en bien plus drôle ! INFOS PRATIQUES Bar et restauration sur place à partir de 19h00 Accès à la salle à partir de 19h30 Placement numéroté Salle accessible aux personnes en situation de handicap Navette gratuite sur demande, auprès du service Mobilités de Terres d’Argentan

Tarif : 32.20 – 37.50 euros.

Début : 2024-02-27 à 20:00

LE QUAI DES ARTS RUE DE LA FEUILLE 61200 Argentan 61