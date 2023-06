Visite guidée du quai des arts Le Quai des Arts Argentan, 16 septembre 2023, Argentan.

Visite guidée du quai des arts Samedi 16 septembre, 14h30, 16h00, 18h00 Le Quai des Arts Durée 1h15, 15 pers. par visite, départs des visites à 14h30, 16h et 18h.

Les Journées européennes du Patrimoine sont l’occasion pour le public, de découvrir de façon ludique l’histoire du Quai des Arts, ses coulisses et ses métiers. Le visiteur suivra les pas des artistes, des techniciens, et partira à la découverte d’un parcours plein de surprises.

Le Quai des Arts 1 rue de la Feuille, 61200 Argentan Argentan 61200 Orne Normandie 02 33 39 69 00 http://www.quaidesarts.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@quaidesarts.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 39 69 00 »}] Salle de spectacles et service culturel de la ville d’Argentan.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:15:00+02:00

Mairie d’Argentan – Quai des Arts Argentan