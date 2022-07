Le Quai de Ouistreham Marseille 1er Arrondissement, 4 avril 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Le Quai de Ouistreham

2023-04-04 – 2023-04-08

10 23 Installée à Caen sous une fausse identité, la journaliste menait au quotidien une édifiante enquête sur la recherche d’emploi puis sur la pénibilité des conditions de travail des employées de ménage. Fruit de cette expérience inouïe, son livre relate la vie de gens sur lesquels elle se garde bien de porter le moindre jugement. Dirigée par Louise Vignaud, la comédienne Magali Bonat, seule en scène, dans une totale économie de moyen, donne à voir et à entendre le sort de ces infortunées et invisibilisées de nos sociétés. Sans misérabilisme et avec un sincère engagement, elle invite à la compassion comme à l’indignation.



Texte : Florence Aubenas

Mise en scène : Louise Vignaud

Lumières et régie générale : Nicolas Hénault

Assistanat à la mise en scène : Amine Kidia



Avec Magali Bonat et la voix de Louise Vignaud

Dans un récit paru en 2010, Florence Aubenas raconte le monde des travailleuses précaires qu’elle a infiltré. Son bousculant témoignage est porté à la scène avec force et simplicité.

