Collectif des Rendez-Vous Folk A Metz Le Quai Centre Social et Culturel | Metz Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle

Collectif des Rendez-Vous Folk A Metz Le Quai Centre Social et Culturel | Metz, 12 février 2023, Metz. Collectif des Rendez-Vous Folk A Metz Dimanche 12 février, 14h00 Le Quai Centre Social et Culturel | Metz

Au chapeau, inscription souhaitée

Bal Folk au Quai, venez danser et partager avec des musiciens toujours enthousiastes Le Quai Centre Social et Culturel | Metz 1bis Rue de Castelnau, 57000 Metz Le Sablon Metz 57000 Moselle Grand Est Un dimanche après-midi pour se retrouver à danser sur un répertoire varié, avec le Collectif des Rendez-Vous Folk A Metz toujours à l’écoute !

Des danses traditionnelles de France et d’Ailleurs, expliquées si besoin. Le partage d’un joli moment à vivre dans un lieu sympathique et accueillant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-12T14:00:00+01:00

2023-02-12T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Le Quai Centre Social et Culturel , Metz Adresse 1bis Rue de Castelnau, 57000 Metz Le Sablon Ville Metz lieuville Le Quai Centre Social et Culturel , Metz Metz Departement Moselle

Le Quai Centre Social et Culturel , Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

Collectif des Rendez-Vous Folk A Metz Le Quai Centre Social et Culturel | Metz 2023-02-12 was last modified: by Collectif des Rendez-Vous Folk A Metz Le Quai Centre Social et Culturel | Metz Le Quai Centre Social et Culturel , Metz 12 février 2023 Le Quai Centre Social et Culturel | Metz Metz Metz

Metz Moselle