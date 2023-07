Visite des coulisses du Quai Le Quai Angers, 16 septembre 2023, Angers.

Visite des coulisses du Quai Samedi 16 septembre, 11h00, 13h00, 15h00 Le Quai gratuit sur réservation, 30 places maxi

Venez découvrir les coulisses du Quai, lieu de théâtre et de spectacles à Angers.

Le Quai Cale de la Savatte, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241222020 https://www.lequai-angers.eu [{« type »: « email », « value »: « rp@lequai-angers.eu »}] Espace de création, diffusion, formation et médiation du Centre Dramatique National d’Angers et du Centre National de Danse Contemporaine d’Angers ouvert en 2007.

Découvrez un bâtiment innovant pour la création et la diffusion de tous les arts vivants : une architecture de niveau international, un équipement technique de pointe, les réponses aux nouveaux défis environnementaux et les coulisses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

LE QUAI