Le Qatar : un petit émirat influent ?

Doté d'une influence médiatique importante dans le monde arabe et au-delà depuis le lancement, en 1996, de sa chaîne de télévision Al-Jazeera, le Qatar a aussi fortement investi, par exemple dans le sport, afin de développer son soft-power et diversifier son économie.



Confronté, de juin 2017 à janvier 2021, à une crise ouverte l’opposant à certains de ses voisins, le pays a su mobiliser ses atouts et ses partenaires pour y faire face. Le Qatar : un petit émirat influent ? Conférence animée par Stéphane Kronenberger, Historien, Chercheur au Laboratoire Telemme, AMU. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

