La Grande-Motte Hérault La Grande-Motte Le club La Grande Motte Pyramide Beach Soccer, propose avec le concours de la Ville de la Grande Motte, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son Tournoi International Le Pyramid Trophy.

grandemottepbs@gmail.com +33 6 13 75 51 91

160 joueuses et joueurs prendront part à cette compétition de haut niveau sur la plage du Couchant. La Grande-Motte

