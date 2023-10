FEMMES ET SPORT, AU-DELÀ DES CLICHÉS Le Puzzle centre social et culturel de Mérignac Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac FEMMES ET SPORT, AU-DELÀ DES CLICHÉS Le Puzzle centre social et culturel de Mérignac Mérignac, 13 novembre 2023, Mérignac. FEMMES ET SPORT, AU-DELÀ DES CLICHÉS 13 – 25 novembre Le Puzzle centre social et culturel de Mérignac Entrée libre En dépit d’avancées notables réalisées depuis les années 1970 et d’une égalité stricte aux yeux de la loi, d’importantes disparités subsistent encore entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie : professionnel, personnel, social.

L’égalité entre les femmes et les hommes est devenue un enjeu de société et donc un enjeu éducatif et culturel.

À la veille des JO 2024, l'association Puzzle propose une exposition sur ce sujet. Le Puzzle centre social et culturel de Mérignac rue Jean Giono, 33700 Mérignac

