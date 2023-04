Paradis Gourmand 2900 Chemin Du Pommier, 13 mai 2023, Le Puy-Sainte-Réparade.

Animation culinaire avec un Chef, en accord avec les vins du domaine.

2023-05-13 à 11:30:00 ; fin : 2023-05-13 15:00:00. EUR.

2900 Chemin Du Pommier Château Paradis

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Culinary animation with a Chef, in agreement with the wines of the domain

Animación culinaria con un Chef, de acuerdo con los vinos del dominio

Kulinarische Animation mit einem Chefkoch, passend zu den Weinen des Weinguts

Mise à jour le 2023-04-11 par Provence Tourisme