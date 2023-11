LE PUY-NOTRE-DAME : PETITES CITÉS D’ANJOU ET DE LUMIÈRE Le Puy-Notre-Dame, 8 décembre 2023, Le Puy-Notre-Dame.

Le Puy-Notre-Dame,Maine-et-Loire

À la tombée de la nuit, la cité sera mise en lumière à l’aide de bougies et d’illuminations sur la Collégiale..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



As night falls, the city will be lit up with candles and illuminations on the Collegiate Church.

Al caer la noche, la ciudad se iluminará con velas y luces en la Colegiata.

Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Stadt mit Kerzen und Illuminationen an der Stiftskirche beleuchtet.

Mise à jour le 2023-11-15 par eSPRIT Pays de la Loire