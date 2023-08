Fête de la Science Le Puy-en-Velay, 8 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Quelle est l’origine des changements climatiques anciens et actuels ? Comment les abeilles rendent service à l’Homme ? Quels sont les liens entre la nature et un smartphone ?

Inscriptions sur place. Gratuit et ouvert à tous..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



What is the origin of past and present climate change? How do bees help mankind? What are the links between nature and a smartphone?

Registration on site. Free and open to all.

¿Cuál es el origen del cambio climático pasado y presente? ¿Cómo nos ayudan las abejas? ¿Cuáles son los vínculos entre la naturaleza y un smartphone?

Inscripción in situ. Gratuito y abierto a todos.

Was ist die Ursache für frühere und aktuelle Klimaveränderungen? Wie leisten Bienen dem Menschen einen Dienst? Welche Verbindungen bestehen zwischen der Natur und einem Smartphone?

Anmeldungen vor Ort. Kostenlos und offen für alle.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay