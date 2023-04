Les Déboulés : Songes 5 place de la Halle, 27 mai 2023, Le Puy-en-Velay.

Songes est une déambulation dansée au cœur de la bibliothèque où vous découvrirez ses recoins grâce à trois danseuses que vous accompagnerez dans leur rêveries.

Par la Compagnie Kolumno et Centre Danse..

2023-05-27 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

5 place de la Halle Bibliothèque du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Songes is a dance walk in the heart of the library where you will discover its corners thanks to three dancers that you will accompany in their reveries.

By the Kolumno Company and Centre Danse.

Songes es un paseo de danza en el corazón de la biblioteca donde descubrirá sus rincones gracias a tres bailarines a los que acompañará en sus ensoñaciones.

Por la compañía Kolumno y el Centre Danse.

Songes ist eine getanzte Wanderung durch die Bibliothek, bei der Sie dank dreier Tänzerinnen, die Sie in ihren Träumereien begleiten, die Winkel der Bibliothek entdecken können.

Von der Compagnie Kolumno und Centre Danse.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay