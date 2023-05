Atelier des Arts : Choeur Ra-Diooo !!! 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie, 11 mai 2023, Le Puy-en-Velay.

Présentation des travaux d’élèves des classes de chant : Apprentis chanteurs, Perpetumobile, Petit Chœur, Chœur Ados, Entr’Elles dirigés par Nina Pal Markovic et accompagné par Jean-Pierre Schmitt..

2023-05-11 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-11 . .

32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Ateliers des Arts

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Presentation of the work of students from the singing classes: Apprentice singers, Perpetumobile, Petit Ch?ur, Ch?ur Ados, Entr’Elles directed by Nina Pal Markovic and accompanied by Jean-Pierre Schmitt.

Presentación del trabajo de los alumnos de las clases de canto: Aprendices cantores, Perpetumobile, Petit Ch?ur, Ch?ur Ados, Entr’Elles dirigidos por Nina Pal Markovic y acompañados por Jean-Pierre Schmitt.

Präsentation von Schülerarbeiten aus den Gesangsklassen : Apprentis chanteurs, Perpetumobile, Petit Ch?ur, Ch?ur Ados, Entr’Elles unter der Leitung von Nina Pal Markovic und begleitet von Jean-Pierre Schmitt.

