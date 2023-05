Atelier sur la manipulation de l’épée 10 rue Cardinal de Polignac, 1 mai 2023, Le Puy-en-Velay.

Atelier en salle où vous apprenez avec le seigneur des lieux, es rudiments du maniement de l’épée comme à l’époque médiévale.

Les épées, reproduites à l’identique, sont en plastique et sécurisées..

2023-05-01 à 10:15:00 ; fin : 2023-05-05 . EUR.

10 rue Cardinal de Polignac Centre d’Histoire Vivante Médiévale

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Indoor workshop where you learn with the lord of the manor, the basics of sword handling as in medieval times.

The swords, reproduced identically, are made of plastic and secured.

Taller cubierto en el que aprenderás con el señor de la mansión los fundamentos del manejo de la espada como en la época medieval.

Las espadas, reproducidas de forma idéntica, son de plástico y están aseguradas.

In diesem Workshop lernen Sie zusammen mit dem Hausherrn, wie man mit einem Schwert umgeht, wie es im Mittelalter üblich war.

Die Schwerter sind originalgetreu nachgebildet, aus Kunststoff und sicher.

Mise à jour le 2023-04-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay