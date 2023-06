« la Robe à histoires de Capucine » – Spectacle à domicile Le Puy de Sapt – Fournols Fournols, 24 août 2023, Fournols.

« la Robe à histoires de Capucine » – Spectacle à domicile Jeudi 24 août, 18h00 Le Puy de Sapt – Fournols Sur invitation

Spectacle à Domicile

Familial, à partir de 6 ans

Durée : 50 à 60 min

La Robe à histoires de Capucine est une robe-théâtre habitée par une comédienne qui nous raconte l’histoire d’une petite fille, Capucine, qui grandit. En suivant son cheminement, on découvre d’autres histoires tirées des poches, qui mettent en scène d’autres personnages, comme pour permettre à tout un chacun de s’y reconnaître.

La création textile est le point de départ de cette rencontre artistique entre Marion Janin, auteure/illustratrice et Hélène Marionneau, comédienne/couturière.

À l’issue du spectacle, l’hôte et ses invités pourront échanger en toute convivialité, avec les artistes, autour d’un verre, d’un goûter ou d’un repas.

Le Puy de Sapt – Fournols 1 le puy de Sapt Fournols Fournols 63980 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0670144162 Chez l’habitant privé

