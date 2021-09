Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Le Puy de la Poix, une source de bitume aux portes de Clermont-Ferrand ! – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Le Puy de la Poix, une source de bitume aux portes de Clermont-Ferrand ! – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand, 18 septembre 2021, Clermont-Ferrand. Le Puy de la Poix, une source de bitume aux portes de Clermont-Ferrand ! – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18 en face du Domaine Sainte Anne Rue Elisée Reclus

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Curiosité géologique en France, la source de bitume et d’eau salée du puy de la Poix dévoile ses secrets lors des Journées Européennes du Patrimoine.



Avec le Conservatoire des Espaces Naturels. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse en face du Domaine Sainte Anne Rue Elisée Reclus Ville Clermont-Ferrand lieuville 45.78934#3.13847