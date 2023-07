Nuit des étoiles au puy de Combegrasse Le puy de Combegrasse Aydat, 12 août 2023, Aydat.

Aydat,Puy-de-Dôme

Les astronomes amateurs d’Auvergne vous accueillent à leur observatoire de la Garandie, au pied du puy de la Combegrasse, pour la 32e édition des Nuits des Etoiles..

2023-08-12 21:00:00 fin : 2023-08-12 . .

Le puy de Combegrasse

Aydat 63970 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



The amateur astronomers of Auvergne welcome you to their observatory of La Garandie, at the foot of the puy de la Combegrasse, for the 32nd edition of the Nuits des Etoiles.

Los astrónomos aficionados de Auvernia le dan la bienvenida a su observatorio de La Garandie, al pie del Puy de la Combegrasse, con motivo de la 32ª edición de las Nuits des Etoiles.

Die Amateurastronomen der Auvergne begrüßen Sie in ihrem Observatorium in La Garandie am Fuße des Puy de la Combegrasse zur 32. Ausgabe der Sternennächte (Nuits des Etoiles).

Mise à jour le 2023-07-13 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme