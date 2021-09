Nantes Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Le punk au cinéma Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Entrée libre Après plusieurs conférences sur de grands artistes au cinéma (les Beatles, David Bowie, Elvis…), le journaliste et enseignant cinéma Alexis Thébaudeau revient à Trempo pour y transmettre l'élan anarchiste du punk.Apparu au milieu des années 1970, le mouvement punk a révolutionné le monde de la musique grâce à des groupes mythiques tels que les Sex Pistols, les Ramones ou The Clash. On a, dès lors, retrouvé une déclinaison des thématiques punk au cinéma : des documentaires revenant sur la genèse des groupes phares, des apparitions de ces derniers en tant qu'acteurs, mais surtout l'apparition d'une manière alternative de filmer. Cette conférence propose une définition de ce qu'est un film punk, appuyée par de nombreuses photos d'époque et d'extraits de films.

