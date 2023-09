SPÉCIALE PRIDE Le Pulse Marseille, 30 septembre 2023, Marseille.

SPÉCIALE PRIDE Samedi 30 septembre, 21h00 Le Pulse

Cette fin de mois sera haute en couleurs!

Ce Samedi 30 Septembre, tous ensemble, soyons fiers et solidaires, plus que jamais!

Pour cette SPÉCIALE PRIDE, le PULSE vous donne deux rendez-vous!

️‍ Première partie : LA MARCHE

Pour la première fois, le PULSE et le TABAC

le MARYLAND s’associent et vous attendent sur et autour de leur char!

Dj set by LYLOU DALLAS.

DÉPART > 14H PORTE D’AIX

ARRIVÉE > 18H VIEUX PORT

️‍ Deuxième partie : OUTSIDE PARTY AU

PULSE START > 21H > 02H

La fête continue toujours en couleurs et

en musique avec LYLOU DALLAS et en terrasse!

NUDISCO TO TECHNO…

Ça va PULSER pour cette PRIDE!

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

Le Pulse 94 cours julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T21:00:00+02:00 – 2023-10-01T02:00:00+02:00

2023-09-30T21:00:00+02:00 – 2023-10-01T02:00:00+02:00