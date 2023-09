KRISTOF TIGRAN Le Pulse Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille KRISTOF TIGRAN Le Pulse Marseille, 23 septembre 2023, Marseille. KRISTOF TIGRAN Samedi 23 septembre, 22h00 Le Pulse Après un Vendredi electro, place à la HOUSE 100% CLUBBING!

Ce Samedi, KRISTOF TIGRAN de retour au

PULSE gère le son dès 22H!

Destination HOUSE MUSIC!

Toute l’équipe vous attend!

C’est ça le PULSE! ➡️ KRISTOF TIGRAN

➡️ START > 22H > 02H

➡️ OUVERT / OPEN > 17H > 02H

➡️ HAPPY TARIFS > 17H > 22H

➡️❄️BAR CLIMATISÉ / AIR-CONDITIONED BAR

➡️ LE PULSE, 94 COURS JULIEN 13006 MARSEILLE

Retrouvez l'agenda musical complet de Marseille alive

Le Pulse 94 cours julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T22:00:00+02:00 – 2023-09-24T02:00:00+02:00

2023-09-23T22:00:00+02:00 – 2023-09-24T02:00:00+02:00 Détails Lieu Le Pulse Adresse 94 cours julien, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône latitude longitude 43.293082;5.383158

