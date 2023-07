LYLOU DALLAS Le Pulse Marseille, 14 juillet 2023, Marseille.

LYLOU DALLAS Vendredi 14 juillet, 22h00 Le Pulse

Préparez-vous pour un cocktail explosif de sons nu disco to techno!

Derrière les platines, LYLOU DALLAS

DJ SET OUTSIDE

C’est ça le bouquet final du PULSE, et NULLE PART AILLEURS!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T22:00:00+02:00 – 2023-07-15T02:00:00+02:00

