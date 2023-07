HITMUSIC 80’S > 2020’S + CLIN D’OEIL MYLENE FARMER Le Pulse Marseille, 7 juillet 2023, Marseille.

Après ce premier weekend de juillet qui devait être festif et qui a été bouleversé par les terribles émeutes, toute l’équipe du PULSE a trop hâte de vous retrouver ce vendredi, pour une soirée 100% HITMUSIC

80’S > 2020’S.

Et le ➕ de cette soirée : le clin d’œil dédié à MYLENE FARMER.

À l’occasion de son concert NEVERMORE TOUR à Marseille ce samedi 08, le PULSE tient à lui faire et vous faire ce clin d’oeil.

DAMIENS COLLINS

START > 22H > END > 02H

➡️ HAPPY TARIFS > 17H > 22H

➡️ OUVERT/OPEN > 17H > 02

Le Pulse 94 cours julien, 13006 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

