ORIGINALS 80’S / 90’S BY MARC AUREL Le Pulse Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille ORIGINALS 80’S / 90’S BY MARC AUREL Le Pulse Marseille, 9 juin 2023, Marseille. ORIGINALS 80’S / 90’S BY MARC AUREL Vendredi 9 juin, 22h00 Le Pulse FAN des 80’S ? des 90’S?

Le PULSE vous donne RDV pour 4H de son

100% ORIGINALS by MARC AUREL!

C’est au PULSE et nulle part ailleurs! Le Pulse 94 cours julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T22:00:00+02:00 – 2023-06-10T02:00:00+02:00

2023-06-09T22:00:00+02:00 – 2023-06-10T02:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Pulse Adresse 94 cours julien, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Le Pulse Marseille

Le Pulse Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

ORIGINALS 80’S / 90’S BY MARC AUREL Le Pulse Marseille 2023-06-09 was last modified: by ORIGINALS 80’S / 90’S BY MARC AUREL Le Pulse Marseille Le Pulse Marseille 9 juin 2023