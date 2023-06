Berry 3 Sens Le Puits Moulins-sur-Yèvre, 12 juin 2023, Moulins-sur-Yèvre.

Moulins-sur-Yèvre,Cher

Animation autour du safran et de la truffe sur demande.

Visites et ventes à la ferme, salons, dégustations de produits au safran, chutneys, gelées de pommes, miel, sirop, sablés..

à ; fin : . 5 EUR.

Le Puits

Moulins-sur-Yèvre 18390 Cher Centre-Val de Loire



Saffron and truffle activities on request.

Farm visit and sales, markets, exhibitions, tastings of saffron products, chutneys, apple jellies and jellied fruit sweets.

Actividades con azafrán y trufa a petición.

Visitas y ventas en la granja, exposiciones, degustaciones de productos de azafrán, chutneys, jaleas de manzana, miel, jarabe, shortbread.

Animation rund um Safran und Trüffel auf Anfrage.

Besuche und Verkauf auf dem Bauernhof, Messen, Verkostungen von Safranprodukten, Chutneys, Apfelgelees, Honig, Sirup, Sablés.

Mise à jour le 2023-06-09 par BERRY