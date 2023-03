Le Patrimoine Industriel Minier s’ouvre aux Métiers d’Art Le Puits des Arts Noyant-d'Allier Catégories d’Évènement: Allier

Noyant-d'Allier

Le Patrimoine Industriel Minier s’ouvre aux Métiers d’Art Le Puits des Arts, 31 mars 2023, Noyant-d'Allier. Le Patrimoine Industriel Minier s’ouvre aux Métiers d’Art 31 mars – 2 avril Le Puits des Arts C’est dans le cadre industriel des bâtiments miniers de Noyant d’Allier que les Artisans d’Art iront à la rencontre du public pour cette 17ème édition des JEMA .

L’histoire du village est étroitement liée à son exploitation charbonnière qui a cessé de fonctionner pendant la seconde guerre mondiale. Le site conserve différents bâtiments dont son chevalement en béton construit sur les plans de l’ingénieur Eugène Fressinet, inventeur du béton précontraint.

Dans ce lieu insolite se trouvent maintenant le musée de la mine et la salle d’exposition » le Puits des Arts » qui accueillera cette année les métiers d’art.

Venez à ma rencontre pour découvrir le travail du verre et la technique du fusing que j’utilise dans la création de tableaux, sculptures et objets décoratifs que vous pourrez acquérir et qui sauront sublimer votre quotidien. fb.me/luniverredemum

Vous pourrez aussi admirer le travail d’artisans talentueux potier céramiste et ferronnier qui m’accompagneront pour ces JEMA 2023 à Noyant d’Allier . Les portes du Puits des Arts seront ouvertes le vendredi 31 mars de 14h à 19h, le samedi 1er et le dimanche 2 avril 2023 de 10h à 19h.

Nous vous attendons nombreux à l’occasion de cette manifestation inédite dans l’Allier sur le site minier de Noyant. Le Puits des Arts Rue de la Mine 03210 Noyant-d’Allier Noyant-d’Allier 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « daniellebernardon@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://fb.me/luniverredemum »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 #arisanat verre Danielle Bernardon

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Noyant-d'Allier Autres Lieu Le Puits des Arts Adresse Rue de la Mine 03210 Noyant-d'Allier Ville Noyant-d'Allier Departement Allier Lieu Ville Le Puits des Arts Noyant-d'Allier

Le Puits des Arts Noyant-d'Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyant-d'allier/

Le Patrimoine Industriel Minier s’ouvre aux Métiers d’Art Le Puits des Arts 2023-03-31 was last modified: by Le Patrimoine Industriel Minier s’ouvre aux Métiers d’Art Le Puits des Arts Le Puits des Arts 31 mars 2023 Le Puits des Arts Noyant-d'Allier Noyant-d’Allier

Noyant-d'Allier Allier