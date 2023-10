E’ PERICOLOSO SPORGERSI LE PUITS DE JOUR Lauzerte Catégories d’Évènement: Lauzerte

Tarn-et-Garonne E’ PERICOLOSO SPORGERSI LE PUITS DE JOUR Lauzerte, 25 novembre 2023, Lauzerte. E’ PERICOLOSO SPORGERSI Samedi 25 novembre, 21h00 LE PUITS DE JOUR Musique énergique et électrique chantée en français, anglais et italien. LE PUITS DE JOUR 16 place des Cornières, 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00 musique énergique Détails Catégories d’Évènement: Lauzerte, Tarn-et-Garonne Autres Lieu LE PUITS DE JOUR Adresse 16 place des Cornières, 82110 Lauzerte Ville Lauzerte Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville LE PUITS DE JOUR Lauzerte latitude longitude 44.256639;1.13825

LE PUITS DE JOUR Lauzerte Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lauzerte/