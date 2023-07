L’art dans la ville : « Reason for being » par la compagnie Sohrâb Chitan Le puits – bibliothèque sur la Technique Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Le puits/bibliothèque sur la technique accueille et inspire une création chorégraphique de la compagnie Sohrâb Chitan.

Cette création chorégraphique au titre librement inspiré de l’ouvrage La raison d’être. Méditation sur l’Ecclésiaste de Jacques Ellul voit évoluer cinq danseur.seuse.s autour du Puits/Bibliothèque sur la Technique de Suzanne Treister* pour donner vie à la chorégraphie de Sohrâb Chitan.

Les Ecclésiastes (« celles et ceux qui s’adressent à la foule ») apparaissent comme impuissants : tout est vain, c’est-à-dire futile et insignifiant. « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil ». Ces figures prêchent les plans de Dieu pour le monde, rendant le destin de l’homme fragile et insaisissable.

Face à ce constat, la performance insiste sur l’importance de cette vie pour l’Homme avant qu’il ne disparaisse du monde et la nécessité de prendre du plaisir.

Les artistes dansent sur une composition originale de François Pincedé.

Danseur.seuse.s :

Clara Bessard

Axelle Chagneau

Sohrâb Chitan

Raphaëlle Gault

Thomas Queyrens

Musique : François Pincedé

www.sohrabchitan.com

* Passionnée par la technologie et par l’imaginaire qu’elle suscite, Suzanne Treister a réalisé le triptyque intitulé Les vaisseaux de Bordeaux sur l’invitation de Bordeaux Métropole et de son programme d’art public L’art dans la ville. Elle s’est intéressée à l’histoire de la Garonne autant qu’aux systèmes qui permettent de maîtriser l’eau. Après Le vaisseau spatial aux Bassins-à-flot et L’observatoire/bibliothèque de science-fiction à Floirac, elle imagine sur les berges de la Garonne, quai de Queyries, Le puits/bibliothèque sur la Technique.

Ce kiosque évoque une architecture néoclassique mais assume un aspect résolument contemporain : à l’intérieur, autour d’un puits factice qui fait écho à la puissance du fleuve, des vitrines présentent les livres et citations de grands penseurs ayant alerté sur les conséquences de la technologie et notre dépendance vis-à-vis d’elle. Parmi ces auteurs figure l’historien du droit, sociologue et théologien pessacais Jacques Ellul (1912-1994), considéré comme un précurseur de l’écologie politique et de la décroissance, critique inlassable de la modernité technologique, à contre-courant de son époque.

Des visites flash sont organisées autour de l’œuvre de Suzanne Treister en complément de la proposition chorégraphique, entre 14h et 18h.

Retrouvez l’ensemble de la programmation développée autour des oeuvres de L’art dans la ville pour les Journées Européennes du Patrimoine sur bxmet.ro/jep2023

