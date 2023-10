NOVEMBERFEST Le Puiset-Doré Montrevault-sur-Èvre, 24 novembre 2023, Montrevault-sur-Èvre.

Montrevault-sur-Èvre,Maine-et-Loire

Venez assister au festival Novemberfest pendant deux jours à le Puiset-Doré à 20 minutes de Nantes !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 02:00:00. EUR.

Le Puiset-Doré Rue du Commerce

Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Attend the Novemberfest festival for two days in le Puiset-Doré, 20 minutes from Nantes!

Asista durante dos días a la fiesta Novemberfest en Puiset-Doré, a 20 minutos de Nantes

Besuchen Sie das zweitägige Novemberfest in Le Puiset-Doré, 20 Minuten von Nantes entfernt!

Mise à jour le 2023-10-26 par eSPRIT Pays de la Loire