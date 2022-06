LE P’TIT TRUCK DE CHAMPIGNÉ Les Hauts-d’Anjou, 6 août 2022, Les Hauts-d'Anjou.

2022-08-06 – 2022-08-07

« Le Ptit Truck », c’est un week-end d’animations et d’expositions de camions décorés, voitures anciennes, solex, organisé par le comité des fêtes, le samedi à partir de 14h et le dimanche toute la journée, à l’étang du Pyron. Sur place, de nombreuses animations dont des baptêmes de moto, flash tattoo et vide-greniers le dimanche.

Bar et food-truck sur place.

Le P’tit Truck de Champigné (Les Hauts d’Anjou) les 06 et 07 août 2022, un rendez-vous pour les amateurs de camions et belles mécaniques.,

+33 6 36 56 64 55

