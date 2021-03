LE P’TIT PRINTEMPS : PETIT ESCARGOT OÙ SONT TES AILES ? (FESTIVAL PRINTEMPS DU RIRE) (ANNULÉ), 17 mars 2021-17 mars 2021, Toulouse.

LE P’TIT PRINTEMPS : PETIT ESCARGOT OÙ SONT TES AILES ? (FESTIVAL PRINTEMPS DU RIRE) (ANNULÉ) 2021-03-17 – 2021-03-17 THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet

Toulouse Haute-Garonne

5.8 EUR 5.8 6.8 Ce conte musical nous raconte l’histoire d’un escargot qui rêve d’avoir des ailes, et d’un papillon qui rêverait d’avoir une coquille. Il nous enseigne avec humour et poésie, que nos différences nous unissent plus qu’elles ne nous éloignent.

Autour d’un décor qui s’ouvre comme on ouvre un livre, et se transforme au fur et à mesure de l’histoire, les enfants suivent en chanson les aventures de ces marionnettes mélomanes, qui entretiennent une relation complice avec la marionnettiste qui leur donne vie.

Jeune public de 6 mois à 5 ans

Durée : 25 minutes

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour rire, et parce qu’après tout, les p’tits loups ont bien droit à des spectacles rien que pour eux, alors… Le Printemps du Rire a sélectionné une série de spectacles dédiés au jeune public !

( Ils peuvent y amener leurs parents… mais seulement s’ils ont été sages !

