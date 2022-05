Le ptit parc au bout d’la rue Forges-les-Eaux, 4 août 2022, Forges-les-Eaux.

Le ptit parc au bout d’la rue Forges-les-Eaux

2022-08-04 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-04

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Agnès raconte et chante aux enfants une histoire toute simple,

pleine de gaîté, de tendresse et de fantaisie. Ses marionnettes

petites et grandes, en bois, en mousse, à fil, à tige et à roulettes

s’amusent dans un décor champêtre et coloré. D’une durée de

30 minutes environ, ce spectacle très visuel, est bien adapté

aux petits de 1 an à 5 ans

+33 2 32 89 94 20

