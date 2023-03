Heure du conte Le P’tit Monde de Zabelle Carnac Catégories d’Évènement: Carnac

Heure du conte Le P’tit Monde de Zabelle, 18 mars 2023, Carnac. Heure du conte Samedi 18 mars, 15h00 Le P’tit Monde de Zabelle Lecture et discussions autour du thème « le temps qui passe » (les personnes agées, les futurs métiers, les envies, le temps de rêver ….) Le P’tit Monde de Zabelle 15 rue St Cornély 56340 Carnac Carnac 56340 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « monde.zabelle@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+01:00 – 2023-03-18T15:30:00+01:00 ©Isabelle Servais

